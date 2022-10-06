Ошибочно мобилизованных в Петербурге мужчин без почки и сильной близорукостью вернули домой

Ошибочно мобилизованных в Петербурге троих мужчин вернули домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вернули домой еще трех ошибочно мобилизованных мужчин. Об этом 6 октября 2022 года рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что внимательно читает все обращения от горожан, которые поступают ему на страницу в социальной сети. Именно так и стало известно о новых ошибках.

- В одном из военкоматов мобилизовали человека, у которого с детства есть тяжелые хронические заболевания, отсутствует одна почка. В другом – призвали петербуржца с сильной близорукостью, - рассказал Беглов.

Его один ошибочно мобилизованный - 35-летний мужчина, которого отправили в часть с ревматоидным артритом. Во всех этих случаях уже разобрались и призывников вернули домой.

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