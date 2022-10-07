Человеческую ногу нашли на окраине Петербурга

Человеческую ногу нашли в Рыбацком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильно разложившуюся человеческую ногу нашли в Невском районе Петербурга. Житель Рыбацкого вышел прогуляться и за гаражами на Караваевской улице увидел большую кость, очень напоминавшую человеческую.

- Около 17 часов 6 октября в полицию органы поступило сообщение от 43-летнего петербуржца, который рассказал, что за гаражами у дома 7 по Караваевской улице нашел человеческую кость, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На место выехали оперативники и эксперты, которые действительно нашли скелетированные останки схожие по виду с большой берцовой костью человека. Сейчас останки направлена в морг для тщательного изучения и выяснения, кому именно могла принадлежать конечность.

По факту произошедшего начата проверка, дальнейшие процессуальные решения будут приняты по результатам судмедэкспертизы.