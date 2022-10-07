2,5 года колонии за покупки по найденной карте получила жительница Кронштадта

Жительницы Кронштадта дали 2,5 года за потраченные шесть тысяч с найденной карты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кронштадтский райсуд вынес приговор местной жительнице, которая перед новогодними праздниками нашла на улице кошелек и оставила его себе. По картам, которые как потом оказалось принадлежали школьнице, женщина делала покупки в магазинах.

- 30 декабря 2021 года подсудимая обнаружила чужой кошелек с банковской картой. В дальнейшем решила воспользоваться находящимися на счету денежными средствами, пользуясь бесконтактной формой оплаты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

На новогодний шопинг 31 декабря женщина потратила больше шести тысяч рублей. Позднее все стало известно полиции. На жительницу Кронштадта завели дело о краже с причинением значительного ущерба.

Приговор оказался неожиданно суровым - 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.