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Происшествия7 октября 2022 9:43

2,5 года колонии за покупки по найденной карте получила жительница Кронштадта

Женщина потратила около шести тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жительницы Кронштадта дали 2,5 года за потраченные шесть тысяч с найденной карты.

Жительницы Кронштадта дали 2,5 года за потраченные шесть тысяч с найденной карты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кронштадтский райсуд вынес приговор местной жительнице, которая перед новогодними праздниками нашла на улице кошелек и оставила его себе. По картам, которые как потом оказалось принадлежали школьнице, женщина делала покупки в магазинах.

- 30 декабря 2021 года подсудимая обнаружила чужой кошелек с банковской картой. В дальнейшем решила воспользоваться находящимися на счету денежными средствами, пользуясь бесконтактной формой оплаты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

На новогодний шопинг 31 декабря женщина потратила больше шести тысяч рублей. Позднее все стало известно полиции. На жительницу Кронштадта завели дело о краже с причинением значительного ущерба.

Приговор оказался неожиданно суровым - 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.