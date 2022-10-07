У доцента вуза в Петербурге пропали со счета 5 млн рублей

Доцент вуза в Петербурге лишился 5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у доцента одного из государственных вузов пропали со счета 5 миллионов рублей. Пожилой ученый заметил это случайно, решив проверить свои счета и обнаружил, что на них недостает крупной суммы денег. Об этом 7 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 82-летний кандидат физико-математических наук 6 октября обратился в полицию Петродворца с заявлением о пропаже указанной суммы со своих счетов, - рассказал источник.

Доцент рассказал, что в 2017 году отдал свои банковские карты 35-летнему родственнику, чтобы тот оплачивал коммунальные услуги. В сентябре этого года ученый решил проверить свои счета и недосчитался на них 5 миллионов рублей.

По всей видимости родственник оплачивать не только коммуналку, но распоряжался деньгами полностью по своему усмотрению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.