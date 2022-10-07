Театр «Мюзик-холл» в Петербурге получит новое название в честь Федора Шаляпина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге решили переименовать театр "Мюзик-холл", который располагается рядом с метро "Горьковская". Такое решение приняла топонимическая комиссия вместе с руководством театра. Об этом сообщили в ведомстве 6 октября 2022 года.

- Комиссия согласилась с предложением руководства театра "Мюзик-холл" о его переименовании в Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в честь великого оперного певца (1873–1938), любившего выступать в Народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр, - сообщили в комиссии.

Отмечается, что было решено переименовать театр в связи с тем, что его репертуар уже давно охватывает более широкий вид постановок, которые уже не соответствуют классическому понятию "мюзик-холла". Когда именно театр сменит название, пока не уточняется.