Дерево рухнуло на припаркованные машины на проспекте Культуры в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге, хоть и утих ветер, но все еще продолжает гулять. В пятницу, 7 октября 2022 года, не выдержало напора стихии дерево на проспекте Культуры. Огромный ствол выдрало прямо с корнями и повалило на припаркованные машины. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Дерево упало на машины от сильного ветра, повредило две машины. На Проспекте Культуры 11, - рассказали очевидцы.

Благо, из пострадавших только автомобили, людей дерево не задело. Хотя, хозяевам машин не позавидуешь.

Сейчас на месте уже работают службы, которые распиливают упавший ствол и убирают его с несчастных автомобилей.