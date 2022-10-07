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Происшествия7 октября 2022 16:16

Дерево рухнуло на припаркованные машины на проспекте Культуры в Петербурге

Пострадало сразу два автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дерево рухнуло на припаркованные машины на проспекте Культуры в Петербурге

Дерево рухнуло на припаркованные машины на проспекте Культуры в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге, хоть и утих ветер, но все еще продолжает гулять. В пятницу, 7 октября 2022 года, не выдержало напора стихии дерево на проспекте Культуры. Огромный ствол выдрало прямо с корнями и повалило на припаркованные машины. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Дерево упало на машины от сильного ветра, повредило две машины. На Проспекте Культуры 11, - рассказали очевидцы.

Благо, из пострадавших только автомобили, людей дерево не задело. Хотя, хозяевам машин не позавидуешь.

Сейчас на месте уже работают службы, которые распиливают упавший ствол и убирают его с несчастных автомобилей.