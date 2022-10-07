Ветер повалил 13 деревьев в Петербурге в ночь на 7 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге последние сутки бушевал ветер. Ночью 7 октября 2022 года порывы ветра достигали в акватории Финского залива до 23 метров в секунду. По данным комитета по благоустройству, в итоге ветер повалил 13 деревьев.

- Как показала сегодняшняя ночь, на этот раз сильный юго-западный ветер больше напугал, чем принес реальную угрозу. Всего по Петербургу он повалил 13 деревьев. На ночь Комитет по благоустройству закрывал ряд садов и парков - сейчас все они снова открыты, - рассказали в ведомстве.

В дежурную службу Комитета поступил сигнал с двух адресов, где деревья, по сообщениям жителей, упали на проезжую часть. Однако в одном из случаев информация не подтвердилась. Единственное упавшее дерево на Демьяна Бедного было сразу убрано с дороги.