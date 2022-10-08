В Кремле назвали преждевременной идею отменить новогодние мероприятия в Петербурге

Кремль назвал преждевременной идею об отмене новогодних праздников в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кремле посчитали непроработанной идею властей Петербурга отменить некоторые новогодние праздничные мероприятия. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники в администрации президента. Напомним, Смольный планировал сэкономить деньги на праздниках и отдать их на снаряжение мобилизованным резервистам и добровольцам. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, в городе не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, а также фейерверка и фестиваля огня «Рождественская звезда».

Однако после этих заявлений в Минобороны России заявили, что меры некоторых регионов не нужны, ведь у всех солдат есть необходимое снаряжение. Теперь же засомневались и в Кремле.

- Считаем идею об отмене праздников явно преждевременной и непроработанной, - цитируют «РИА Новости» источника в администрации президента.

Ответных слов от Смольного пока не было.