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Общество8 октября 2022 15:52

Мобилизация почти завершилась в Василеостровском районе Петербурга

Среди резервистов есть добровольцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мобилизация завершилась в Василеостровском районе Петербурга.

Мобилизация завершилась в Василеостровском районе Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизация резервистов практически завершилась в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщил глава местной администрации Эдуард Ильин. По словам чиновника, мужчины, прописанные на Васильевском острове, проявили свое мужество и не бегали от повесток и сотрудников военкоматов. Сама администрация помогала комиссариатам как могла.

- Мы постарались, чтобы дело каждого прибывшего по повестке рассматривалось индивидуально, без «стрижки под одну гребенку», - пишет Эдуард Ильин.

Несколько жителей района прибыли в военкомат добровольцами. Ильин уточняет, что это мужчины с востребованными военными специальностями. Родственникам мобилизованных мужчин обещают оказывать всестороннюю поддержку вплоть до оформления льгот и устройства детей в детсады и школы.