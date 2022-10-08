Мобилизация почти завершилась в Василеостровском районе Петербурга

Мобилизация завершилась в Василеостровском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизация резервистов практически завершилась в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщил глава местной администрации Эдуард Ильин. По словам чиновника, мужчины, прописанные на Васильевском острове, проявили свое мужество и не бегали от повесток и сотрудников военкоматов. Сама администрация помогала комиссариатам как могла.

- Мы постарались, чтобы дело каждого прибывшего по повестке рассматривалось индивидуально, без «стрижки под одну гребенку», - пишет Эдуард Ильин.

Несколько жителей района прибыли в военкомат добровольцами. Ильин уточняет, что это мужчины с востребованными военными специальностями. Родственникам мобилизованных мужчин обещают оказывать всестороннюю поддержку вплоть до оформления льгот и устройства детей в детсады и школы.