Памятник мореплавателю Федору Литке открылся в Кронштадте

Торжественное открытие памятника прошло 8 октября ФОТО: vk.com/kronshtadt_rf

Торжественное открытие памятника мореплавателю Федору Литке прошло 8 октября на главной площади парка «Остров фортов» в Кронштадте. Жизнь адмирала, географа и инициатора создания Русского географического общества была тесно связана именно с этим городом.

- Федор Петрович участвовал в кругосветном плавании на шлюпе «Камчатка», проводил исследования в Северном ледовитом океане на бриге «Новая Земля», руководил «кругосветкой» на шлюпе «Сенявин». Свои путешествия он описывал в книгах и научных работах, - отметили в пресс-службе парка.

Все описанное теперь увековечено на «Острове фортов». Памятник было решено поставить к 225-летию мореплавателя. Автором композиции стал Дмитрий Клавсуц. Бронзовую фигуру адмирала он окружил символами арктических экспедиций - белым медведем, тюленем и чайкой. Рядом с ними расположилась и маленькая улитка.