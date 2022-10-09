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Происшествия9 октября 2022 7:25

Одного из гостей застрелили во время свадьбы в Петербурге

Спасти пострадавшего не удалось
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Полиция оперативно задержала дебошира

Полиция оперативно задержала дебошира

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время свадьбы в Петербурге застрелили одного из гостей. Торжество проходило 8 октября в ресторане на Витебском проспекте. Говорят, что свадьбы без драки не бывает, но в этот раз гости пошли дальше. Во время конфликта один из друзей молодоженов достал травматический пистолет.

- 31-летний мужчина произвел из принадлежащего ему пистолета не менее 5 выстрелов в сторону 26-летнего обидчика. От полученных травм пострадавший скончался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию в ресторан около полуночи вызвал один из очевидцев. Стрелявшего удалось оперативно задержать. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело за убийство.