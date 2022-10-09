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Происшествия9 октября 2022 8:08

Пожилой охранник скончался во время задержания хулигана, рисовавшего граффити на доме в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Задержание хулигана проводилось до приезда полиции

Задержание хулигана проводилось до приезда полиции

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилой охранник скончался во время задержания в Петербурге. 8 октября на улице Беринга в Василеостровском районе города 36-летний мужчина начал наносить граффити на стену жилого дома. на что быстро среагировали дежурившие охранники.

- От очевидца в полицию поступило сообщение о групповой драке. Сотрудники охраны ЖК задерживали хулигана, пострадал пожилой охранник. Ему внезапно стало плохо во время задержания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчина тут же потерял сознание. На место приехала скорая, но довезти до больницы его не успели. Хулигана привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти пожилого человека.