Две машины сгорели в Выборгском районе Петербурга

Сообщения о пожаре поступили в половину пятого утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рано утром 10 октября в Выборгском районе горели два автомобиля. Сообщения о пожаре поступили в половину пятого утра. ЧП случились на Толубеевском проезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- В машине ВАЗ горел моторный отсек. Пламя охватило и салон – четыре квадратных метра. Рядом стояла «Мазда». В иномарке тоже горел салон и багажный отсек. Там площадь пожара составила пять квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар удалось полностью потушить в пять утра. Для этого понадобились две пожарные машины. Огонь тушили 10 спасателей. В происшествии никто не пострадал.