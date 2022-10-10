Инспекторы ДПС со стрельбой задержали водителя без прав в Кудрово

Все произошло вечером 9 октября. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Кудрово инспекторы ДПС задержали 20-летнего водителя. Парень без водительских прав пытался скрыться на автомобиле своей подруги. Полицейским пришлось 27 раз выстрелить по колесам. Все произошло вечером 9 октября. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор».

- Водителя на белой «Киа» преследовали от проспекта Большевиков. 25-минутная погоня закончилась успешно. Пока пытался удрать, несколько раз проехал на красный сигнал светофора и выезжал на встречку, - говорится в сообщении.

Парня доставили в отдел полиции. От медицинского освидетельствования он отказался. Автомобиль доставили на спецстоянку. На водителя без прав составлен протокол.