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Происшествия10 октября 2022 8:01

Инспекторы ДПС со стрельбой задержали водителя без прав в Кудрово

Полицейские 27 раз выстрелили в колеса автомобиля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Все произошло вечером 9 октября. Фото: https://vk.com/dorinspb

Все произошло вечером 9 октября. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Кудрово инспекторы ДПС задержали 20-летнего водителя. Парень без водительских прав пытался скрыться на автомобиле своей подруги. Полицейским пришлось 27 раз выстрелить по колесам. Все произошло вечером 9 октября. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор».

- Водителя на белой «Киа» преследовали от проспекта Большевиков. 25-минутная погоня закончилась успешно. Пока пытался удрать, несколько раз проехал на красный сигнал светофора и выезжал на встречку, - говорится в сообщении.

Парня доставили в отдел полиции. От медицинского освидетельствования он отказался. Автомобиль доставили на спецстоянку. На водителя без прав составлен протокол.