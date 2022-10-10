Два человека погибли в выходные на железнодорожных путях в Ленобласти

Полиция на транспорте проводит проверку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На железнодорожной станции «Колпино» поезд сбил мужчину насмерть. Сообщение об этом поступило в дежурную часть транспортной полиции на выходных.

- ЧП произошло на 29 километре железной дороги. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. На сигнал машиниста не реагировал. Поезд не успел остановиться. Мужчина умер на месте, - рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Подобное происшествие случилось на станции «Антропшино». Там погибла 22-летняя петербурженка. Она переходила пути по пешеходному переходу во время запрещающих светошумовых сигналов. Девушка не увидела поезд из-за грузового состава, который находился на соседнем пути и загородил видимость.

- Полиция на транспорте проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося, - добавили в пресс-службе.