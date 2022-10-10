Более 2,7 тысяч дворников не хватает в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очень востребованы работники в сфере ЖКХ. На данный момент городу не хватает 2,7 тысяч дворников, а также около 1 тысячи трактористов. Об этом 10 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Зарплата, которую предлагают работодатели по этим позициям, доходит до 50 тысяч и до 80 тысяч рублей в месяц, - рассказали в городской администрации.

Также в городе очень востребованы элекрогазовщики. На данный момент в Петербурге более 2,5 тысяч свободных мест. Помимо этого требуется порядка 1,2 тысячи монтажников наружных трубопроводов.

В Петербурге постоянно увеличивается потребность в инженерах. Сегодня городу недостает более 2 тысяч специалистов. Зарплаты в профессии достигают 130 тысяч рублей. Труд инженеров-программистов оценивается в 140 тысяч рублей.