Пенсионерка отдала 3,3 млн рублей мошенникам в Петербурге

3,3 миллиона рублей выманили мошенники у пенсионерки с Петроградки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников и отдала им 3,3 миллиона рублей. Воры использовали классический прием, убедив женщину, что с ее счетов пытаются похитить деньги. Об этом 10 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем 29 сентября 77-летней женщине, проживающей на Большом проспекте Петроградской стороны, позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка. Он напугал старушку, сказав, что с ее счетов кто-то пытается похитить деньги, - рассказал источник.

Далее все по обычной схеме. Мошенник убедил пенсионерку, что деньги необходимо снять и перевести на безопасные счета. Женщина поверила. В начале октября она сняла со своего счета 2,8 миллионов рублей и через банкомат положила их на указанный мошенником счет. 5 октября, также по руководству обманщика, женщина взяла еще 500 тысяч рублей в кредит, которые также отправила мошенникам.

По факту мошенничества полицией возбуждено уголовное дело.