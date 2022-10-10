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Общество10 октября 2022 12:41

Власти Петербурга не откажутся от установки новогодней елки на Дворцовой площади

Но сам формат праздничных гуляний станет скромнее
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Елка на Дворцовой все же будет.

Елка на Дворцовой все же будет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодняя елка на Дворцовой площади все же будет. Об этом на заседании городского парламента председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Михаил Барышников. По его словам, елка будет не такой богатой, как в прошлые годы, но планируется и украшение площади и даже каток.

- Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся. Особенно это важно для пригородных районов. Отменят праздничные гуляния, - приводит слова Барышникова ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе власти Ленобласти и Петербурга синхронно объявили об отказе от масштабных новогодних торжеств с целью сэкономить средства и направить их на помощь мобилизованным и их семьям.

Однако позднее вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что полностью отказываться от новогоднего убранства никто не собирается. Будут работать Рождественская ярмарка, катки, горки. А районы Петербурга украсят в едином стиле.