Власти Петербурга не откажутся от установки новогодней елки на Дворцовой площади

Елка на Дворцовой все же будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодняя елка на Дворцовой площади все же будет. Об этом на заседании городского парламента председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Михаил Барышников. По его словам, елка будет не такой богатой, как в прошлые годы, но планируется и украшение площади и даже каток.

- Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся. Особенно это важно для пригородных районов. Отменят праздничные гуляния, - приводит слова Барышникова ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе власти Ленобласти и Петербурга синхронно объявили об отказе от масштабных новогодних торжеств с целью сэкономить средства и направить их на помощь мобилизованным и их семьям.

Однако позднее вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что полностью отказываться от новогоднего убранства никто не собирается. Будут работать Рождественская ярмарка, катки, горки. А районы Петербурга украсят в едином стиле.