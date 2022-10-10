Беглов поблагодарил мобилизованных в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех мобилизованных. Он отметил, что после приема в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей теперь это защита всей страны. Об этом градоначальник сказал во время традиционного радиообращения 10 октября 2022 года.

- Спасибо за мужество. За то, что не струсили, пришли служить. Поступили, как настоящие мужчины. Как патриоты своей страны, - отметил губернатор.

Беглов пообещал, что все семьи мобилизованных будут окружены полной заботой и вниманием. Правительство уже утвердило пакет социальных мер, куда входят бесплатные завтраки и обеды для школьников, бесплатный проезд для детей, а также многое другое.

Напомним, что все мобилизованные получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а добровольцы - в 300 тысяч рублей.