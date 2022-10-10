Более 90 деревьев повалил ветер в Петербурге за неделю

Более 90 деревьев повалил ветер за неделю в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всю прошлую неделю в Санкт-Петербурге бушевал сильный ветер. Под его напором не устояли более 90 деревьев. Городские службы оперативно выезжали на места ЧП, чтобы убрать стволы. Также в городе начались работы по посадке новых деревьев и кустарников перед началом зимы. Об этом 10 октября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Сейчас самое время, ведь агротехнический период в самом разгаре. В рамках стартовавшего на прошедшей неделе месячника по благоустройству также идет стрижка живых изгородей, ремонт ограждений и скамеек, - рассказали в издании.

За неделю специалисты собрали в парках и скверах города более 1,6 тысячи кубометров мусора. На дорогах Петербурга убрано свыше 1,4 тонн смета. Большая часть мусора вывезена на полигон.

Сегодня на улицах Петербурга работают 565 единиц техники и почти 860 дворников.