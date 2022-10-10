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Общество10 октября 2022 14:24

Денис Толстых назначен врио главы Комитета по госзаказу Петербурга

Экс-глава Комитета, Александр Жемякин, назначен замглавой администрации Московского района
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Жемякин назначен на должность замглавы администрации Московского района

Александр Жемякин назначен на должность замглавы администрации Московского района

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Жемякин назначен на должность замглавы администрации Московского района. Ранее он возглавлял комитет по госзаказу Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах.

- Александр Жемякин займет новую должность с 11 октября, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Исполнять обязанности председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга временно будет зампред комитета Денис Толстых.

Напомним, 10 октября в Законодательное собрание был внесен на рассмотрение законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2023-2025 годы. В Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония. Законопроект рассмотрят в первом чтении 26 октября.