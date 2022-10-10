Каток насмерть сбил человека на севере Петербурга

На углу Яхтенной и Богатырского погиб человек. Фото: vk.com/spb_today

Человек погиб на севере Петербурга. По словам очевидцев, мужчину сбил асфальтоукладочный каток. Как именно мог произойти наезд очень тихоходной и шумной техники, авторы публикации не указывают.

- Каток сбил человека на пересечении Яхтенной улицы и Богатырского проспекта, - сообщают жители Приморского района в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В подтверждение слов в соцсетях опубликованы фото происшествия. На них видна машина скорой помощи, дородные рабочие, сам каток и накрытое тканью тело.

По другим данным, погибшим мог оказаться сам оператор асфальтоукладочной техники, неудачно упавший на землю.

Сейчас проверкой обстоятельств гибели мужчины занимается полиция.