Суд арестовал мужчину, убившего гостя на свадьбе в Петербурге

Гостя свадьбы арестовали по делу об убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга арестовал гостя, застрелившего человека на свадьбе. Погибшим стал другой гость, на свою беду поспоривший с вооруженным агрессором. Результатом стали пять выстрелов из травматического пистолета, ставшими роковыми.

- 8 октября обвиняемый, находясь в здании банкетного зала на Витебском проспекте, действуя умышленно, произвел пять выстрелов в сторону потерпевшего, смерть которого наступила от огнестрельного ранения шеи, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Раненого мужчину пытались отвезти в больницу свидетели происшествия, но пострадавший умер в салоне машины у самых дверей одной их городских клиник.

9 октября стрелявший был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Ждать суда он будет в Следственном изоляторе.