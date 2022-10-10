Мигрант-сладкоежка украл 41 упаковку шоколада из магазина в Петербурге

Сладкоежка украл шоколада на девять тысяч рублей. Фото: vk.com/uvo78

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Петербурге вора-сладкоежку, который пытался вынести из магазина больше сорока упаковок шоколадок. Работники супермаркета, заметив воришку, нажали тревожную кнопку.

- На месте происшествия наряд вневедомственной охраны задержал посетителя магазина, который пронес через кассовый узел неоплаченный товар - 41 упаковку шоколада, - сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны Росгвардии.

Задержанным оказался мигрант, уроженец одной из Среднеазиатских республик. Общая сумма украденных им товаров составила девять тысяч рублей.

Мужчина передан в полицию, вопрос с возбуждением уголовного дела решится уже там. За тягу к сладкому иностранец может оказаться за решеткой на несколько лет.