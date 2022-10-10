Финляндия пока не планирует закрывать консульство в Петербурге

Финское консульство продолжит работу в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финляндия пока что не будет закрывать свои консульства в России, в том числе в Петербурге, также как и ликвидировать российские консульства в Суоми. Несмотря на все осложнения в политической обстановке, дипломатические каналы остаются открытыми.

- Пока есть повод держать наши консульства в РФ открытыми, но мы отслеживаем изменения ситуации, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, слова которого приводит финское издание Yle.

Причиной для выступления министра стало предложение мэра города Турку, второго по величине в Финляндии. Минна Арви предложила закрыть генеральное консульство России, так как у нее нет никакого желания видеть российских дипломатов в городе.

Но глава МИД ответил, что сейчас подобных планов у властей Суоми нет. Тем более, что это неминуемо приведет к ответным мерам и закрытию финских консульств в Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.