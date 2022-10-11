Две машины сгорели в Мурино в ночь на 11 октября Фото: СОЦСЕТИ

В Мурино Ленинградской области произошел мощный пожар. В ночь на 11 октября 2022 года на Новой улице загорелся автомобиль, вскоре огонь перекинулся на вторую машину, стоявшую рядом. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Сгорели две машины в городе Мурино на Новой улице у дома 17к2, - сообщили свидетели.

По данным МЧС региона, сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 4:30 часов 11 октября. На место направились сразу три дежурные смены спасателей в составе трех пожарных машин и 12 человек личного состава МЧС. По прибытию они обнаружили мощное пламя.

Спасателям потребовалось чуть более получаса, чтобы справиться с огнем. По предварительным данным пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.