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Происшествия11 октября 2022 5:38

Две машины сгорели в Мурино в ночь на 11 октября

Мощный огонь охватил автомобили на Новой улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две машины сгорели в Мурино в ночь на 11 октября

Две машины сгорели в Мурино в ночь на 11 октября

Фото: СОЦСЕТИ

В Мурино Ленинградской области произошел мощный пожар. В ночь на 11 октября 2022 года на Новой улице загорелся автомобиль, вскоре огонь перекинулся на вторую машину, стоявшую рядом. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Сгорели две машины в городе Мурино на Новой улице у дома 17к2, - сообщили свидетели.

По данным МЧС региона, сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 4:30 часов 11 октября. На место направились сразу три дежурные смены спасателей в составе трех пожарных машин и 12 человек личного состава МЧС. По прибытию они обнаружили мощное пламя.

Спасателям потребовалось чуть более получаса, чтобы справиться с огнем. По предварительным данным пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.