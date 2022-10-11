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Происшествия11 октября 2022 7:03

Полиция разыскивает педофила за развращение мальчиков в Ленобласти

Жертвами мужчины стали как минимум три ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Житель Выборга развращал мальчиков-подростков

Житель Выборга развращал мальчиков-подростков

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Выборг Ленинградской области завелся педофил. Вечером 10 октября 2022 года в полицию обратились родители трех мальчиков, которые рассказали, что над их детьми надругался неизвестный мужчина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Местная полиция вечером 10 октября приняла три одинаковых заявления от родителей детей – мальчиков 11, 12 и 14 лет, которые пострадали от рук педофила, - рассказал источник.

Как сообщили родители мальчиков, это происходило в марте и течение всего лета в доме на Каменной улице. Некий мужчина принуждал их детей к развратным действиям.

На данный момент заявления проверяют сотрудники следственного комитета области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.