Полиция разыскивает педофила за развращение мальчиков в Ленобласти

Житель Выборга развращал мальчиков-подростков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Выборг Ленинградской области завелся педофил. Вечером 10 октября 2022 года в полицию обратились родители трех мальчиков, которые рассказали, что над их детьми надругался неизвестный мужчина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Местная полиция вечером 10 октября приняла три одинаковых заявления от родителей детей – мальчиков 11, 12 и 14 лет, которые пострадали от рук педофила, - рассказал источник.

Как сообщили родители мальчиков, это происходило в марте и течение всего лета в доме на Каменной улице. Некий мужчина принуждал их детей к развратным действиям.

На данный момент заявления проверяют сотрудники следственного комитета области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.