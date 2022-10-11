Слесарь из-за ревности зарезал соседа в Петербурге

В Красном Селе слесарь на почве ревности зарезал соседа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге слесарь из-за ревности зарезал своего соседа. Трагедия произошла в Красном Селе 10 октября 2022 года. В девять часов вечера прохожие обнаружили труп мужчины и вызвали полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На площади Первого Мая был обнаружен труп 65-летнего жителя Ломоносовского района с проникающим ранением грудной клетки. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан его 58-летний сосед, работающий слесарем. У него была порезана рука, - рассказал источник.

Задержанный рассказал, что в тот день он вместе со своим соседом ехал в машине. По пути у них возникла ссора из-за ревности к некой женщине. Пассажир ударил слесаря ножом по руке. Начала потасовка, раненный мужчина отнял у своего соперника нож и несколько раз воткнул его в соседа. Тот вышел из машины и упал замертво.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.