Россия выкупит завод Nissan в Петербурге

Завод выкупят Фото: официальный сайт Nissan в России
Все российские активы японской автомобильной компании Nissan перейдут в государственную собственность. В их числе – автосборочный завод в Санкт-Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве.
Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, сделку одобрил исполнительный комитет Nissan. Все предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут подведомственному Минпромторгу Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».
- Предприятие сохранит свою работоспособность. В штате останутся около 2 тысяч сотрудников, - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Институт сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров. Уже известно, что «АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей и поставлять запчасти.
Отмечается, что в течение следующих шести лет «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может выкупить свои активы. Такое условие прописано в сделке.