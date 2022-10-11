Россия выкупит завод Nissan в Петербурге

Завод выкупят Фото: официальный сайт Nissan в России

Все российские активы японской автомобильной компании Nissan перейдут в государственную собственность. В их числе – автосборочный завод в Санкт-Петербурге, центр продаж и маркетинга в Москве.

Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, сделку одобрил исполнительный комитет Nissan. Все предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут подведомственному Минпромторгу Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».

- Предприятие сохранит свою работоспособность. В штате останутся около 2 тысяч сотрудников, - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Институт сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров. Уже известно, что «АвтоВАЗ» будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей и поставлять запчасти.

Отмечается, что в течение следующих шести лет «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может выкупить свои активы. Такое условие прописано в сделке.