Александр Беглов посетил оборонное предприятие в Петербурге / Фото: Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из оборонных предприятий города. Градоначальник осмотрел площадки и производственные цеха, чтобы проверить работу кампании. Об этом он рассказал 11 октября 2022 года.

- Работа ведется в несколько смен. Заказы, среди которых и изделия для Минобороны, выполняются в срок, - отметил Беглов.

Сейчас оборонное предприятие наращивает производственные мощности и уже увеличило выпуск продукции в 2,5 раза. Также активно идет работа над новыми видами продукции.

В скором времени на производстве планируется открыть цех, который первым в России будет массово выпускать новейший материал для различных средств защиты.