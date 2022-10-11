Умер 103-летний долгожитель Санкт-Петербурга

В Невском районе умер 103-летний петербуржец Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге умер один из долгожителей - 103-летний мужчина. Он жил в Невском районе города. К сожалению, пенсионер скончался. Его обнаружила внучка, когда пришла навестить дедушку. Об этом 11 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тело пенсионера 11 октября около 8 часов утра обнаружила 32-летняя внучка покойного, - рассказал источник.

Женщина пришла навестить дедушку, который проживал в квартире дома на улице Бадаева. Но обнаружила родственника без признаков жизни.

Внучка вызвала на место скорую помощь. Врачи осмотрели пенсионера и установили, что на теле никаких внешних признаков насильственной смерти нет. Он скончался по естественным причинам от старости.

Известно, что мужчина родился в декабре 1918 года.