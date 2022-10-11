Пожар возник в бытовках строителей у Александровской больницы в Петербурге

У Александровской больницы горела бытовка. Фото: vk.com/spb_today

Столбы дыма, пламя в бытовках и крики строителей. Такую картину днем во вторник, 11 октября, могли видеть и слышать пациенты Александровской больницы Петербурга. Прямо под окнами стационара произошел пожар.

- Горят контейнеры рабочих на стройке , прямо у Александровской больницы. Приехали пожарные, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прибывшие на место спасатели быстро развернули шланги и залили пламя водой. На все про все у них ушло чуть больше десяти минут.

- В 13:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, проспект Солидарности, дом 4. Горела бытовка размером два на шесть метров. В 14:03 пожар локализован, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 20 человек личного состава спасательной службы.

Данные о пострадавших в результате возгорания не поступали.