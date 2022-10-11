Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 13:17

Смольный сделал первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным петербуржцам

Добровольцы получили по 300 тысяч
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Мобилизованным начали поступать разовые выплаты от властей Петербурга.

Мобилизованным начали поступать разовые выплаты от властей Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти города перечислили первые разовые выплаты, положенные мобилизованным жителям Петербурга, а также добровольцам, поехавшим в зону спецоперации. Суммы в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации и 300 тысяч - для добровольцев, начали приходить на банковские карты.

- Первые суммы были переведены на карточки на прошлой неделе. В настоящее время районные администрации совместно с военкоматами ежедневно работают над сбором данных, передают их в банки, где и осуществляется выплата, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Родным и близким мобилизованных при появлении вопросов необходимо обращаться в социальной защиты того района, через военкомат которого призывался или где подписывал контракт военнослужащий.

Полный список телефонов доступен на сайте портала «Госуслуги Санкт-Петербурга».