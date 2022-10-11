Смольный сделал первые выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным петербуржцам

Мобилизованным начали поступать разовые выплаты от властей Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти города перечислили первые разовые выплаты, положенные мобилизованным жителям Петербурга, а также добровольцам, поехавшим в зону спецоперации. Суммы в 100 тысяч рублей для призванных в рамках частичной мобилизации и 300 тысяч - для добровольцев, начали приходить на банковские карты.

- Первые суммы были переведены на карточки на прошлой неделе. В настоящее время районные администрации совместно с военкоматами ежедневно работают над сбором данных, передают их в банки, где и осуществляется выплата, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Родным и близким мобилизованных при появлении вопросов необходимо обращаться в социальной защиты того района, через военкомат которого призывался или где подписывал контракт военнослужащий.

Полный список телефонов доступен на сайте портала «Госуслуги Санкт-Петербурга».