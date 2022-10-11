Умер 39-летний петербургский журналист Олег Пакшин

Петербургский журналист Олег Пакшин умер в возрасте 39 лет. Фото: vesti.ru

11 октября в возрасте 39 лет умер журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин. Он родился в Архангельской области, там же начинал карьеру, но много работал в Петербурге, откуда перебрался в Москву, но считал себя жителей Северной столицы. Здесь же остались и его близкие.

- В своей элегантной бабочке, будто сам звезда сцены, Олег Пакшин был любимцем телезрителей. Веселый, открытый, талантливый, всегда готовый помочь другим, - сообщается на сайте программы «Вести», над которой работал журналист.

Причиной преждевременной смерти стала тяжелая болезнь.

Похороны Олега Пакшина пройдут 13 октября в ставшим ему родным Петербурге

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется соболезнованиям родным и близким Олега.