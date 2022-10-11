Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто11 октября 2022 15:19

Почти 600 новых трамваев получит Петербург до 2028 года

В городе обновляют электротранспортную инфраструктуру
Анастасия НУРАДИЛОВА
Трамваи «Богатырь-М» производит ООО «ПК Транспортные системы»

Трамваи «Богатырь-М» производит ООО «ПК Транспортные системы»

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 600 новых трамвайных вагонов «Богатырь-М» получит Петербург до 2028 года. 25 из них уже прибыли в Северную столицу. Обновления подвижного состава городского транспорта обсудили на рабочем совещании в Смольном.

- Обновлять электротранспортную инфраструктуру города будем совместно с «Горэлектротрансом», - сообщил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Трамваи «Богатырь-М» производит ООО «ПК Транспортные системы». Главное превосходство вагонов – уникальная низкопольная поворотная эластичная тележка. 79 таких составов доставят в город до конца этого года.

- Такие трамваи комфортны и безопасны. А благодаря системе активной помощи водителю, вагон может сам снизить скорость и даже остановиться, если с водителем вдруг что-то случилось, - добавил Александр Беглов.