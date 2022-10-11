Суббота станет официальным выходным днем в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суббота в Петербурге не является выходным днем. В трудовом кодексе сказано, что днем отдыха считается только воскресенье. То есть по субботам в квартирах можно смело шуметь. Этот факт обсудили в эфире радио «Комсомольская правда», 92.0 FM с депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком.

- Строго говоря, в соответствии с федеральным законом, выходной день у нас один, общий, это воскресенье. Но после одного случая Законодательное собрание будет вносить правки в этот закон, - рассказал Денис Четырбок.

Как оказалось, не все петербуржцы знают о том, что в субботу можно шуметь. Один житель города по субботам ремонтировал свою квартиру. Из-за шума его обязали выплатить штраф. Но мужчина это оспорил юридически и был прав. Штраф отменили.

- Конечно, мы не можем допустить того, чтобы по субботам работали перфораторы в квартирах. Подавляющее большинство жителей города все-таки отдыхают по субботам, а не работают. Поэтому мы инициировали поправки в городской закон, - добавил депутат.