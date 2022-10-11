Ведьмин круг нашел грибник в лесу Ленобласти

Ведьмин круг нашел грибник в лесу Всеволжского района

Ведьмин круг нашел грибник в лесу Всеволжского района. Мужчина поделился фотографией с подписчиками паблика «Грибы и грибники СПБ» во ВКонтакте.

- Первый раз в жизни такое вижу, - написал он.

Ведьмины круги – это явление, когда грибы образуют окружности диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. По-другому их называют «ведьмины кольца» и «эльфовы кольца». Как правило, так растут ядовитые и несъедобные грибы.

В комментариях поста пользователи соцсети тоже начали делиться своими находками. Они обсудили, что наличие таких кругов тысячелетиями считалось признаком потустороннего присутствия. Но в наше время это вполне естественное явление.