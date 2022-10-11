Две каршеринга и «шестисотый Мерседес» попали в ДТП в Петербурге

Классический "Мерседес" из 90-х попал в ДТП в Невском районе. Фото: vk.com/spb_today

Комичное ДТП произошло в Невском районе Петербурга вечером вторника На пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана. Здесь два абсолютно одинаковых каршеринга зажали между собой классический «шестисотый» - «Мерседес» в 140-м кузове, появившимся словно из 90-х годов. Тогда такие машины называли «кабанами», а сейчас они стали редкостью, почти раритетом.

- Кабана жалко. Пусть желание загадывает, - шутят горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие пользователи соцсетей в комментариях тут же вспомнили русское «сообразим на троих», а кто-то решил, что каршеринги вышли на осенний сезон охоты.

Впрочем, была и другая версия ДТП. Якобы изначально столкнулись только «Мерседес» и один каршеринг, а на втором приехал представитель прокатной конторы для оформления бумаг при аварии.

Точные причины и обстоятельства произошедшего установит ГИБДД.