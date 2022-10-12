Прокуратура запросила 9,5 лет лишения свободы для парня, который облил кислотой знакомую

Прокурор просит назначить парню 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Октябрьском районном суде идут прения по уголовному делу в отношении парня, который облил кислотой несовершеннолетнюю девушку. Обвиняемый поступил так из-за ревности. Он подкараулил жертву 10 декабря прошлого года и вылил ей на голову серную кислоту из бутылки.

- Я никогда раньше не поднимал руку на девушек. Много факторов повлияло, чтобы дошло то такого. Мне жаль, - приводит слова подсудимого объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пострадавшая девушка получила химический ожог лица, головы, шеи, туловища и рук – 11% поверхности тела. Прокурор просит назначить парню 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также, сторона обвинения просит удовлетворить иск на 20 миллионов рублей.