Трамвай и «Волга» столкнулись на проспекте Культуры в Петербурге

Напротив «Родео Драйв» Волгарь не уступил 55 трамваю. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП с участием трамвая произошло в Петербурге на проспекте Культуры. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте 12 октября.

- Напротив «Родео Драйв» Волгарь не уступил 55 трамваю, за что и получил. Теперь вагон стоит, - написал подписчик в паблике.

Некоторые пользователи соцсети не согласились, что виновник происшествия именно водитель «Волги». Один из подписчиков предположил, что это трамвай шел на обгон и не уступил черному автомобилю. Другой комментатор рассказал, что не первый раз видит серьезное ДТП на этом участке дороги.

- Я там всегда притормаживаю. Шутки шутками, но участок реально опасный, - написал подписчик паблика.