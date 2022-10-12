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Происшествия12 октября 2022 12:25

Жителя Петербурга задержали за экстремистские посты

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина на страницах размещал информацию с призывами к насильственным действиям

Мужчина на страницах размещал информацию с призывами к насильственным действиям

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчину задержали за публичные призывы к экстремизму. В своих соцсетях он публиковал посты с расистскими призывами. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Мужчина на страницах размещал информацию с призывами к насильственным действиям в отношении людей другой расы и национальности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На петербуржца возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Злоумышленника задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.