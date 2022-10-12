Капремонт эскалатора начнется на станции метро «Политехническая» с декабря

На станции метро "Политехническая" начнется капремонт эскалатора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция )ГАТИ) Петербурга выдала ордер на проведение капремонта эскалатора на станции метро «Политехническая».Сроки работ в документе заявлены долгие - с 1 декабря 2022 по 17 апреля 2023 года.

- Инспекция выдала ордер на размещение временных инженерных коммуникаций, складирование материалов и оборудования для проведения работ, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Но неудобств для пассажиров ремонт создать не должен.

- На данный момент у нас нет документов о закрытии станции или изменения ее графика работы. Там четыре эскалатора, пассажиропоток небольшой. Трех эскалаторов хватит, пока один в ремонте, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Сроки работ также еще уточняются. В ордере ГАТИ они всегда указываются с запасом.

- Как только будет точная информация, мы ее опубликуем, - отметили представители подземки.