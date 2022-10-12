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Общество12 октября 2022 18:23

10 исков об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Лидирует по обращениям Фрунзенский район
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суды Петербурга получили 10 исков от военнослужащих об отмене их мобилизации.

Суды Петербурга получили 10 исков от военнослужащих об отмене их мобилизации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские суды получили в общей сложности десять исков с оспариванием решений о мобилизации. Больше всего исков получено во Фрунзенском районе, а именно три. Все приняты к судебному производству.

- По два иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, по одному в Выборгском, Колпинском и Невском, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все мобилизованные требуют признать решения комиссии незаконными. Причины у всех разные. Одни петербуржцы жалуются на плохое состояние здоровья или неподходящий под мобилизацию возраст, другие - на убеждения, не позволяющие брать в руки оружие.

Один мужчина указывает, что работает организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, поэтому ему полагается отсрочка.

Все иски приняты к производству, по ним назначены даты заседаний.