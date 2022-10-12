10 исков об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Суды Петербурга получили 10 исков от военнослужащих об отмене их мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские суды получили в общей сложности десять исков с оспариванием решений о мобилизации. Больше всего исков получено во Фрунзенском районе, а именно три. Все приняты к судебному производству.

- По два иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, по одному в Выборгском, Колпинском и Невском, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все мобилизованные требуют признать решения комиссии незаконными. Причины у всех разные. Одни петербуржцы жалуются на плохое состояние здоровья или неподходящий под мобилизацию возраст, другие - на убеждения, не позволяющие брать в руки оружие.

Один мужчина указывает, что работает организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, поэтому ему полагается отсрочка.

Все иски приняты к производству, по ним назначены даты заседаний.