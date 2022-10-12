«Газель» врезалась в автобус на остановке на севере Петербурга

"Газель" врезалась в автобус на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Новое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Петербурге. На этот раз авария случилась на севере города, в Выборгском районе. В районе перекрестка проспекта Энгельса с улицей Шотмана в стоявший на остановке автобус влетела «Газель».

- Грузовая «Газель» столкнулась с автобусом на остановке, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее в «Газель» сзади врезалась девушка на черном «Мицубиси Галант».

Все удары оказались не слишком сильными, в результате тройного ДТП пострадало лишь «железо». На месте аварии из-за происшествия образовался затор. О сострадавших ничего не сообщается.

Виновных в ДТП установят дознаватели Госавтоинспекции.