Отца-одиночку, воспитывающего двух сыновей, ошибочно мобилизовали в Петербурге

Губернатор рассказал, что в Петербурге мобилизовали отца-одиночку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Беглов в своем Telegram-канале рассказал про обращения об ошибочной мобилизации, которые поступают на его страницу во «ВКонтакте». Губернатор рассказал, что в Петербурге мобилизовали отца-одиночку. У мужчины двое сыновей.

- Мы провели проверку. Петербуржцу была предоставлена отсрочка от призыва, - написал Александр Беглов.

Глава города также рассказал, что среди ошибочно мобилизованных был и мужчина с хроническим заболеванием печени, который ухаживает за матерью-инвалидом, а также петербуржец с категорией учета «Д». К губернатору обратилась его мама.

Все эти случаи успешно разрешились. Петербуржцы уже вернулись домой. А Александр Беглов принимает информацию об ошибочной мобилизации на своей странице «ВКонтакте».