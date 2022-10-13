За чистотой воздуха в Гатчине начали следить по новым датчикам

Наблюдать за состоянием воздуха в Гатчине смогут сами горожане Фото: Олег ЗОЛОТО

За чистотой воздуха в столице Ленинградской области начали следить с помощью специальных датчиков. Систему мониторинга атмосферного воздуха запустили в Гатчине в тестовом режиме на улицах Волкова и Авиатриссы Зверевой. Действие датчиков и их исправность уже проверил губернатор области Александр Дрозденко.

- Сегодня воздух — чистый, но я понимаю жителей Гатчины. Подключили прокуратуру и усиливаем систему мониторинга воздуха, особенно это важно на тех территориях, где у граждан есть вопросы по ситуации с атмосферным воздухом. Он должен быть безопасным. Датчики в Гатчине будут подключены к единой системе мониторинга, мы сделаем эту информацию доступной для горожан, - отметил губернатор.

Александр Дрозденко также упомянул, что до конца октября в городе необходимо запустить систему дегазации. Именно из-за ее неисправной работы жители Гатчины и столкнулись с проблемой загрязнения воздуха. Но в рамках программы комитета по природным ресурсам Ленобласти такие же датчики будут установлены в Выборге, Кингисеппе, Киришах, Луге, Волосово, Сланцах, Светогорске и Тихвине.