Два автобуса столкнулись на Бестужевской улице в Петербурге

В первом автобусе находились 15 пассажиров

Два пассажирских автобуса столкнулись в Петербурге. ДТП произошло 13 октября в 9:30 в Красногвардейском районе.

- Водитель автобуса «Волгобаса» ехал по маршруту от станции метро «Ладожская» до проспекта Маршака. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с другим «Волгобасом», который ехал от Заневского проспекта до Толубеевского, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В первом автобусе находились 15 пассажиров, а во втором – пять. В ДТП пострадали пять взрослых и 14-летняя девочка. Они все доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура проводит проверку.