Мужчина с макетом автомата в руках пугал прохожих в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного петербуржца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге вечером 12 октября задержали мужчину, который разгуливал по улице с автоматом в руках. Позже выяснилось, что оружие не настоящее, а обычный макет. Петербуржец в бронежилете сильно напугал прохожих.

- На нем был надет бронежилет и разгрузочный жилет. В руках он нес предмет, очень похожий на автомат «АСК-74У», - рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного петербуржца и забрали макет оружия. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что ненастоящий автомат является страйкбольным. За мелкое хулиганство мужчина привлечен к административной ответственности.