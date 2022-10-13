Девочку сбили на Невском проспекте

Такси сбило пешехода на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Девочку-пешехода сбили на Невском проспекте. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия, которое случилось днем в четверг, 13 октября. По словам водителей проезжавших мимо машин, пострадавшая жива. Помощь ей оказывают врачи скорой помощи.

- На Невском проспекте сбили девочку. Надеюсь все хорошо, девочке сил и скорейшего выздоровления, - пишут свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсети кадрам, пешехода сбили прямо на переходе, не имеющим светофорной регулировки. Машиной, под колеса которой угодила пострадавшая, по предварительным данным оказалось такси.

На месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники Росгвардии. Причины и обстоятельства ДТП установят инспекторы ГИБДД.