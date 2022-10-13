МЧС предупреждает о заморозках до -2 градусов в Ленобласти

Заморозки обещают в Ленобласти в ночь на пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области. По прогнозу синоптиков, в ночь на 14 октября температура местами опустится до -2 градусов. Также в темное время суток ожидается туман.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Атмосферное давление в пятницу будет понижаться.

В субботу погода окажется такой же, с небольшими осадками и температурой от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».

В воскресенье будет на градус теплее, но пасмурнее. Дождь станет умеренным, а солнце совсем скроется за тучами.